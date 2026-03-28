◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節町田１―１（３―１）川崎（２８日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はＰＫ戦の末、ホームで川崎に勝利した。１―０の後半１４分にＦＷエリソンに同点弾を許すと、同３３分にＦＷエリキがファウルにより退場。残り時間は１０人での戦いを余儀なくされたが、粘り強く守り抜き、勝ちきった。黒田剛監督は「エリキの退場からかなり厳しい状況を強いられたが、しっかりメンバー交代を含め、体