実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏（36）が28日、自身のXを更新。YouTuberのてんちむ（32）との結婚を発表した。電撃発表に、ネット上でも大きな反響が寄せられているが、“ホリエモン”で知られる実業家の堀江貴文氏（53）も反応した。【写真】電撃結婚発表の1週間前…悲壮感あふれる目の三崎優太氏堀江氏は、三崎氏の結婚を伝える投稿に反応し「聞いてたよ。いろんなところから」と記している。三崎氏は「私事ではあり