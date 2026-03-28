◆春季高校野球静岡県大会予選▽県代表決定戦知徳４―２沼津商（２８日・愛鷹球場）春季静岡県大会予選の代表決定戦が行われ、終盤の逆転劇で知徳が県切符を手に入れた。８回に２点を追いついてなお２死一、二塁の好機に２番・大久保秀飛（しゅうと、３年）が、左越えの勝ち越し２点適時打を放ち、一挙に４点を奪った。「（先発の渡辺）大地（３年）が頑張っていたので、なんとかしたかった」と執念の一打を振り返った。