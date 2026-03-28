◇NTTラグビーリーグワン1部第13節静岡20―41神戸（2026年3月28日静岡・IAIスタジアム日本平）神戸が快勝し、5試合を残してプレーオフ圏内の6位以内を確定させた。キックオフ直後から流れをつかみ、前半4分のLOジェラード・カウリートゥイオティ（33）のトライを皮切りに3連続トライ。静岡にPGを決められた直後には、巧みなラインアウトからCTBタリ・イオアサ（21）がトライして点差を広げた。前節20日、横浜とのホスト