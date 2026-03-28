店舗跡の壁に思い思いに筆を運ぶ子どもたち＝２８日、セルテ再開発に伴い昨年末に閉館したＪＲ関内駅前の商業施設「セルテ」（横浜市中区）で２８日、楽しみながら取り壊しを惜しむ「解体祭」が開かれた。店舗跡をキャンバスに見立て、親子連れが港町や四季を連想させる鮮やかな絵を描いた。セルテと、解体業の都市テクノ（東京都港区）の主催。建物のデザインや雰囲気を味わいながら変わりゆく街を記憶に残そうと、都市テクノ