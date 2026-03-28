中日は２８日の広島戦（マツダ）に１―２で敗れて開幕から連敗スタート。先発したドラフト２位ルーキー・桜井頼之介投手（２２＝東北福祉大）は７回３安打１失点と好投を見せたがプロ初勝利には結びつかなかった。デビュー戦とは思えないほど堂々としたピッチングだった。桜井は初回、３者凡退と抜群の立ち上がり。２回は先頭の佐々木に安打を許したものの後続を３者連続三振に仕留めて波に乗ると３回以降も危なげない内容で６