新日本プロレス２８日の水戸大会で、タイチ（４６）が米・ＡＥＷのウィル・オスプレイ（３２）の?日本復帰?に物申した。タイチはこの日の大会で上村優也＆エル・デスペラードと組んで真壁刀義＆本間朋晃＆田口隆祐と対戦。真壁との一進一退の攻防からスピンキックを決めるなどチームを牽引すると、最後は上村が本間からライオンズ・シャイナー（ダイビングボディアタック）で３カウントを奪った。シリーズ最終戦の４月４日両