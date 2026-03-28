走・攻・守３拍子揃うからこその?貢献?だ。開幕戦はプロ初安打＆初打点と「打」で気を吐いた広島のドラフト１位ルーキー・平川蓮外野手（２１）が、開幕２戦目は「守り」で魅せた。前日に続き「１番・中堅」で出場した２８日の中日戦（マツダ）。両軍無得点の４回に自慢の強肩で、失点を阻止してみせた。一死満塁で中日・サノーが放った定位置への飛球を後ろから助走をつけて捕球後、本塁へノーバウンドのストライク返球。タッ