立ち技格闘技イベント「ＲＩＳＥＥＬＤＯＲＡＤＯ２０２６」（２８日、両国国技館）で、ＲＩＳＥスーパーライト級王者の白鳥大珠（３０）が元ＯＮＥバンタム級キックボクシング世界王者カピタン・ペッティンディーアカデミー（３２＝タイ）に延長戦の末、判定負けを喫した。白鳥はＡｂｅｍａで放送中の恋愛リアリティー番組「ラブパワーキングダム」に出演するなど、リング外でも話題を振りまいている。この日もリングサイ