【モデルプレス＝2026/03/28】アーティストのチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）が3月28日、自身のInstagramを更新。ユニフォーム姿を披露し、注目を集めている。【写真】IZ*ONE出身美女「二度見した」圧巻美ウエスト◆イェナ、美ウエスト際立つユニフォーム姿公開イェナは「全部キャッチしちゃうよ」と韓国語でつづり、ストライプ柄のベースボールユニフォーム姿を複数枚投稿。丈の短いトップスから引き締まった美しいウエストをの