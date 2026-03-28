メ～テレ（名古屋テレビ） 27日昼前、岐阜県瑞穂市のアパートで火事があり、住人の男性が死亡しました。 警察によりますと27日午前11時前、瑞穂市穂積の鉄骨2階建てのアパートで、管理会社の職員から「下の階の部屋から煙が出ている」と119番通報がありました。 消防車など9台が出動し、火はおよそ40分後に消し止められましたが、火元の部屋の床の一部が焼けたということです。 この部屋に1人で暮らし