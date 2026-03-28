【モデルプレス＝2026/03/28】AKB48の水島美結が3月27日、自身のInstagramを更新。お気に入りのジャケットを取り入れた私服コーディネートを披露し、反響が寄せられている。【写真】22歳AKBメン「何頭身？」美脚際立つミニ丈姿◆AKB48水島美結、2色買いしたお気に入りジャケットコーデで美脚際立つ水島は「ジャケット可愛すぎてグレーとネイビー2色買い」と、色違いで購入したことを報告。ネイビーのジャケットを主役に、ミニ丈の