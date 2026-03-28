28日午前、福岡市博多区の国道で車4台が絡む事故があり、追突した車を運転していた女性らが病院に搬送され治療を受けています。警察によりますと、28日午前5時ごろ福岡市博多区東比恵の国道3号の交差点で、信号待ちをしていた軽ワゴン車に普通乗用車が追突しました。そのはずみで軽ワゴン車は横転し、普通乗用車はさらに近くに止まっていた軽自動車2台にも追突したということです。追突した普通乗用車を運転していた19歳の女性は、