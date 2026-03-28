今季注目の“ピンク”をテーマにしたPLAZAのプロモーション「JUST PINK IT!」に、心ときめくディズニー限定アイテムが仲間入り♡ミニーやデイジーをはじめとした人気キャラクターたちが、華やかなピンクデザインで登場します。持っているだけで気分が上がるアイテムが揃い、春のおでかけや新生活を彩ること間違いなし。今しか手に入らない特別なラインアップをチェックしてみてください