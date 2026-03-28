◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 5-2 DeNA(28日、横浜スタジアム)DeNA・相川亮二監督が開幕2連敗となったチームにコメントし、打線に奮起を促しました。打線は前夜に続き2得点止まり。「なかなか点を取るところで(相手を)上回れていないので難しくなっている」と、開幕戦の初回以降は常に追いかける展開となっている苦しさを語ります。1番で起用している牧秀悟選手には2試合連続2安打と当たりが出ているものの、得点圏に走者を置い