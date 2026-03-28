モータースポーツの最高峰、F1™日本グランプリの予選が行われ、注目の“神童”がサーキットを駆け抜けました。桜咲く絶好の“F1日和”に多くのファンが集まった鈴鹿サーキット。注目は第2戦で初優勝を果たした19歳、“神童”とも呼ばれるメルセデスのアントネッリ選手です。2戦連続優勝へ、28日午後の予選に登場しました。予選は1周の最速タイムを競い、遅い選手が脱落していくノックアウト方式で行われます。アントネッリ選