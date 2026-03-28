メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手（31）が“チャンピオンリング”を受け取り、先発出場。ブルージェイズの岡本和真選手（29）は、デビュー戦で2安打の活躍を見せました。ドジャースは試合前に、ワールドシリーズ制覇の証し“チャンピオンリング”の贈呈セレモニーを行いました。ダイヤモンドやサファイアがちりばめられたリングは開閉式となっていて、中にもうひとつリングが入った凝ったデザインとなっています。大谷選