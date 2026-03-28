◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース第2日（2026年3月28日宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）11位から出た元賞金女王の大山志保（48＝大和ハウス工業）は4バーディー、2ボギー、2ダブルボギーの74で回り、通算1アンダーに落としながら43位と踏ん張り、22年5月のブリヂストン・レディース以来約4年ぶりの予選通過を果たした。故郷宮崎で復活の第一歩を記した。「こんなに幸せなことはない。この4年間が報われた気持ち