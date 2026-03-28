自身のキャラクターを体現する、人気日本人女子レスラーの奇抜な最新ビジュアルが話題に。王者にふさわしいベルトを用いたコーディネートに多くの反響が寄せられている。【画像】日本人美女、“スケスケ”最新ビジュアルWWEスーパースターのジュリアが22日、自身のインスタグラムを更新。奇抜なトップスに自身が保持するベルトを組み合わせたコーディネートの全身ショットを公開した。公開された写真では、エッジの効いた黒