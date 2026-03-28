ミュージシャンでタレントのモト冬樹（７４）が２８日、ブログを更新。インスタントラーメンを使った「笑っちゃうくらい美味しい」簡単料理を紹介した。「久しぶりにサッポロ一番塩ラーメンを使い『ニラそば』を作ってみました」とお店のような完成度の写真をアップ。「ラードでネギとニンニクを炒めニラを半束細切れにしたものを投入お湯を２００ｍｌくらいいれて少しの鶏ガラスープの素とオイスターソースで味付けし