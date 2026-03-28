転職や生活の立て直しをきっかけに実家へ戻り、そのまま暮らし続ける社会人も珍しくありません。All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、大分県別府市在住・44歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人