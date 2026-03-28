「この度、なんと！わたしのことを“ママ”と呼んでくれていたことを、彼がくれた絵で知ることができました」【写真】長男くんが描いた「ママ」「パパ」の絵障がいにより言葉を話せない8歳の男の子が描いた、両親の似顔絵。絵の横には、「ママ」「パパ」と文字が添えられていました。そして、その日から、男の子とママとの間で、文字によるコミュニケーションが始まったといいます。男の子の両親に話を聞きました。3歳のときに