言葉の「共通のパーツ」に注目して、頭を柔らかくするパズルを楽しんでみませんか？今回は、思わず顔が赤くなってしまう時の表現から、心が弾むような高揚感、ここ一番で放たれるあの一言まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か当ててみましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。せ□□んと□□き□□ぜりふヒント：恥ずかしさや、激しい怒りなど