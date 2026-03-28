女性ならではの視点を盛り込んだ“共感できる”交通安全の取り組みを紹介2026年3月8日、トヨタ・コニック・プロは「国際女性デー」に合わせ、東京・有明で女性向け安全運転教室を開催しました。日々の送迎や買い物を担う女性の不安を解消すべく、カーライフ・ジャーナリストのまるも亜希子氏らが登壇。運転ポジションの確認や、アロマ、ファッションを取り入れたレクチャーが行われました。【画像】「国際女性デー」に合わせて