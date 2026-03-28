【Buffaloes Inside】2026年の「パーソル パシフィック・リーグ公式戦」が、3月27日に開幕した。オリックスの開幕投手を務めたのは、3年連続で宮城大弥投手。今季は宮城のほか、腰痛から回復した山下舜平大投手、実績のある九里亜蓮投手が有力候補に挙げられていたが、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）から帰国間もない宮城に託されたのは、想定外の理由と「うちのエースは宮城」（岸田護監督）という、絶対的な信頼感