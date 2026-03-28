ことし２月に行われた衆議院選挙で１０代から５０代までの投票率が前回を上回り１０代は過去最高となったことが県のまとめで分かりました。 県選挙管理委員会では国政選挙と知事選について年齢別・年代別の投票状況をまとめています。 ことし２月に行われた衆院選では１０代から５０代までの投票率が前回の衆院選を上回りました。 このうち１０代は４３．５８％で、選挙権が１８歳以上に引き下げられて以降、衆院選では過去最高