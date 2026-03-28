農業の分野で優れた取り組みを表彰する日本農業賞の優秀賞に県内の生産者が選ばれ、前橋市内で表彰式が行われました。 前橋市のＪＡビルで表彰を受けたのは、日本農業賞・個別経営の部で優秀賞に輝いた佐波伊勢崎農業協同組合の管内で小松菜を生産している株式会社国太郎です。 日本農業賞は地方審査を経た全国の事例の中から優れた取り組みを表彰していて、県内の生産者が日本農業賞に選ばれるのは２年ぶりとなります。 国太郎