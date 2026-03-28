みどり市の岩宿の里で春の訪れを告げるカタクリが見ごろを迎え、訪れる人を楽しませています。 薄紫色のかれんな花々。みどり市笠懸町阿左美にある岩宿の里は、関東でも有数のカタクリの群生地として知られています。 そのはかなげな姿から春の妖精と呼ばれるカタクリは、国の史跡「岩宿遺跡」の中にある稲荷山の北側およそ２・４ヘクタールの斜面一面に広がっています。 ２８日の最高気温は桐生で２０・８℃、前橋で２０