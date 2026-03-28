広島市中心部を路面電車が周回する「循環線」が、28日開業し、セレモニーが行われました。■発車！28日開業した広島電鉄の「循環線」。1周45分で市内中心部と比治山エリアを乗り換えなしで結びます。セレモニーでは、的場町や段原の住民らが乗車する特別電車に、28日限定の金色にデザインされたヘッドマークが装着されました。■広島電鉄仮井康裕 社長「周遊観光の軸となる路線。広島の街を巡り、車窓からの風