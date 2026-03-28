名古屋は28日、最高気温は今季最高の21.9度となるなど、暖かい1日となり、桜の名所では花見を楽しむ人などで賑わいました。桜が満開となった名古屋の鶴舞公園では、レジャーシートを広げてお花見を楽しむ人や、小学校入学を前にランドセルを背負った子供の写真を撮る人の姿も見られました。名古屋の28日の最高気温は21.9度と4月下旬並みの暖かさとなり、中にはかき氷をおいしそうに食べる子供たちもいました。