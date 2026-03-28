過去の優勝馬にテイエムオペラオー、キングカメハメハ、キズナなどがいる重要な一戦、G3「第73回毎日杯」が阪神競馬場で行われ、1番人気に支持されたアルトラムス（牡3＝野中、父イスラボニータ）が、2番手から抜け出して踏ん張るローベルクランツを坂上で差し切って快勝。重賞初勝利をマークした。中央と地方で通算4464勝の元ジョッキーでこの日、66歳の誕生日を迎えた安藤勝己氏がレース後、自身のX（旧ツイッター）を更新。