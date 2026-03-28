元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が27日、自身のインスタグラムを更新。1月に誕生を報告した長女のお宮参りを報告した。「先日、暖かくなって来たので少し遅めのお宮参りに」と報告。「出産前に何かで使えるかなと思って買っておいた@anuans.official のセットアップ。パンツ…ギリギリ入りました笑」とパンツスーツの姿を公開した。吉田はNMB48のメンバーとして活動しながら美容系ユーチューバーとしても活動。2019