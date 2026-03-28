「ファーム・西地区、阪神２−６広島」（２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）阪神は先発の大竹耕太郎投手（３０）が５回７安打５失点と試合を作れず、打線も６安打２得点と反撃できず敗れた。大竹は四回に会沢と持丸に、五回には矢野に死球を与え、計３死球。四球は一つも出さなかったが、制球力抜群の左腕が珍しく制球を乱した。また、右肘のトミー・ジョン手術からの復活を目指す育成の小川一平投手（２８）が今季の実