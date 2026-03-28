きょう午前、岐阜県瑞穂市のアパートの一室で火事があり、男性1人が死亡しました。 【写真を見る】「下の部屋から煙が出ている」 2階建てアパートの一室で火事 住人の56歳男性が死亡 岐阜・瑞穂市 きょう午前10時半すぎ、岐阜県瑞穂市穂積で「下の部屋から煙が出ている」とアパートの住人から管理会社に連絡があり、管理会社が119番通報しました。 警察によりますと、火事があったのは、軽量鉄骨造り2階建て