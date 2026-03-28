プロ野球のファーム・リーグは28日、東、中、西地区にファーム交流戦を合わせて計7試合が行われた。東地区のヤクルトは楽天戦（森林どりスタジアム泉）に3―2。先発・高橋が3回3安打3奪三振無失点で、2番手の育成選手・佐藤が2回1安打2奪三振無失点で1勝目を挙げた。山野辺と沢井が2安打1打点、中村悠が2安打。楽天先発・藤井は6回6安打2失点で1敗目（2勝）。育成ドラフト2位・大坪（日本海・石川）が8回の3号2ランなど2安打を