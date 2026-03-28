フジテレビ系「ＭＵＳＩＣＦＡＩＲ」が２８日に放送された。この日は「３１００回記念コンサート最終夜」。歌手・森高千里（５６）が出演し、代名詞のミニスカ衣装で倖田來未と名曲「世界中の誰よりきっと」を歌い上げた。森高の美脚にＳＮＳも即反応。「森高千里さん、綺麗すぎだろ。」「森高千里は変わらんなぁ…」といったコメントとともに、森高の大ヒット曲「私がオバさんになっても」にかけて「私がオバサンになって