女優の郄石あかりがＳＮＳを更新し、主演を務めたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）が、２７日に最終回の放送を終えたことを報告した。２８日にインスタグラムで「朝ドラ『ばけばけ』、無事に最終回を迎えることができました。」と報告し、ヒロインの夫レフカダ・ヘブンを演じている俳優のトミー・バストウと、着物姿の２ショットを披露。「この約一年間は、最後のフミさんの言葉のように、ほんにた