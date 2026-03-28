◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）阪神・藤川監督は今シーズンのチーム初勝利を３安打完封でもたらした高橋をたたえた。「高橋と伏見が本当によく頑張ってくれました。高橋はいつも新しい気持ちでやってくれますからね。素晴らしい投球でした」２１年オフから５度の手術を経験した左腕だが、ポテンシャルは誰もが知るところ。あとは、その能力をいかに発揮させられるか。完全復活の裏には、指揮