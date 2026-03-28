◆春季高校野球静岡県大会予選▽県代表決定戦知徳４―２沼津商（２８日・愛鷹球場）沼津商の今秋ドラフト候補の後藤幸樹（３年）が、静岡県大会予選代表決定戦の知徳戦に「２番・捕手」でスタメン出場した。チームは２―４で敗れたものの、４打数２安打と活躍。阪神や中日などプロ９球団のスカウトが見つめる前で、存在をアピールした。左に右に打ち分けた。初回に三遊間を抜く左前打で出塁。４打席目となった７回には、右方