【モデルプレス＝2026/03/28】気象予報士の吉井明子が3月27日、自身のInstagramを更新。体にフィットしたニットを着用した姿を公開した。【写真】45歳美人気象予報士「破壊力凄い」ボディライン際立つぴったりニット姿◆吉井明子、ぴったりニット姿公開吉井は「Instagramアイコンの写真 このときは秋で…今は春で。巡る季節を何で辿りますか」とコメント。紅葉している木々と落ち葉の地面を背景に、ぴったりと体にフィットするデザ