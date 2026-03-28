【モデルプレス＝2026/03/28】篠田麻里子が3月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘が卒園式を迎えたことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】39歳元AKB「大きくなっててびっくり」卒園迎えた娘の姿公開◆篠田麻里子、卒園式を迎えた娘の姿を披露篠田は「今日は卒園式でした。成長が早くあっという間に小学生だ」と泣き顔の絵文字を添えてつづり、娘の姿を投稿。日当たりの良い草花が広がる場所で、フォーマルな装いの娘