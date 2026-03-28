【モデルプレス＝2026/03/28】プロデューサーでタレントの古坂大魔王の妻でタレントの安枝瞳が3月27日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのドレス姿を公開した。【写真】人気タレントの38歳美人妻「デコルテが綺麗すぎる」胸元解放オフショルドレス姿◆安枝瞳、オフショルドレス姿公開安枝は、銀座のドレス屋で購入したというドレス姿を複数枚投稿し、「ドレス屋さんのお母さんに『夜のお店のお誕生日会？』って質問に『いや