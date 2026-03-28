アイドルグループ「AKB48」の元メンバーでタレントの島崎遥香さん（31）が2026年3月17日、自身のインスタグラムを更新。ロングアウターとショートブーツを合わせたコーデを披露した。「とーーても可愛いんだが」の声島崎さんは、ボアコートを羽織ったミニ丈コーデでベンチやブランコ、滑り台に座るショットなど7枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ボリューム感ある素材のボアコートを羽織り、淡色のトップ