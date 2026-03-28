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【動画】マーチステークス とみチョイ｜https://youtu.be/6Xv3zmS8nvs テレビ東京・冨田有紀アナから『第33回マーチステークス（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第33回マーチステークス（GIII）枠順2026年3月29日（日）3回中山2日目 発走時刻：15時25分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 ハピ（牡7 津村明秀） 1-2 マテンロウスカイ（セ7 横山典弘） 2-3 ショウナンライ