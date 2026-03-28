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【動画】高松宮記念 とみチョイ｜https://youtu.be/hdpeMYM0OMQ テレビ東京・冨田有紀アナから『第56回高松宮記念（GI）』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第56回高松宮記念（GI）枠順2026年3月29日（日）1回中京6日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 パンジャタワー（牡4 松山弘平） 1-2 ビッグシーザー（牡6 西村淳也） 2-3 エーティーマクフィ（牡7 富田暁） 2-4