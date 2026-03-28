◇パ・リーグ西武0―11ロッテ（2026年3月28日ZOZOマリンスタジアム）西武は投手陣が踏ん張りきれず大量11失点で開幕2連敗を喫した。先発・武内夏暉が初回に先頭の高部に左翼線二塁打を浴びると、3連打などで2点を先制された。その後は持ち直したが、5回にも連打などで2失点。武内は「不安定な立ち上がりになってしまい、全体的にリズムが相手にいってしまった」とうなだれた。6回から登板した冨士はソトに左越え2点本