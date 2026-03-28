歌舞伎俳優の中村鴈治郎（67）、中村扇雀（65）、中村壱太郎（35）、中村虎之介（28）の「成駒家」一家が28日、大阪・高津宮で行われた故・坂田藤十郎さん（享年88）の七回忌追善顕彰祭に参列した。藤十郎さんは鴈治郎、扇雀の父にあたり、上方歌舞伎の復興と継承に生涯をささげ2020年11月に死去。この七回忌の追善として4月3日に大阪松竹座で開幕する松竹座さよなら公演「御名残四月大歌舞伎」でゆかりの「夕霧名残の正月由