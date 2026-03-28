夫婦漫才コンビ『かつみ♥さゆり』のさゆりさんが自身のインスタグラムを更新。結婚30周年を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【夫婦漫才コンビ・かつみ♥さゆり】結婚30年を振り返る「かつみさんこれからもさゆりを引っ張ってってね」豪華結婚式が明けると思わぬ借金の思い出さゆりさんは30年前の結婚式の写真を添えて「今日結婚30周年真珠婚迎える事ができましたぁ〜」と投稿。 「借金がい