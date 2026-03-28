◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）阪神の先発・高橋遥人が5年ぶりとなる完封勝利で今季初勝利を挙げた。8回1死で中山のゴロが左膝に当たるアクシデントも続投し、得点は与えず。9回までゼロを並べた。以下は、高橋の試合後ヒーロインタビュー。――最後のピンチもしのいだ「えーっと、まあ…アドレナリン出ました。はい」――けがで苦しんだ期間が長かった。初めてつかんだ開幕ローテーションでの