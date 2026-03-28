3月で運航を休止するエアージャパンの機体＝28日午後、成田空港2024年2月に運航を始めた、ANAホールディングス（HD）が国際線で展開する中価格帯ブランド「エアージャパン」が28日、拠点とする成田空港を出発する最終フライトを迎えた。社員らがバンコク行きの乗客約300人に搭乗証明書や記念ステッカーを手渡し「最後の旅立ち」を見送った。成田空港第1ターミナルでは、同社のパイロットが搭乗前の乗客に「形は変わるがこれか